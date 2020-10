PAROLA AI TIFOSI: “Vittoria importante e di sostanza, ma piedi per terra”

La vittoria di Francavilla Fontana, terza consecutiva in campionato, non poteva che essere accolta in termini positivi dai tifosi rossazzurri. La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, la commenta così: “Piedi a terra, tutti. Soddisfazione sì, euforia no. Ancora non abbiamo fatto niente. Forza Catania!”. Piedi per terra, dunque, senza eccessivo entusiasmo.

I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, analizzano sui social più nel dettaglio il successo di domenica sera:

“Altra vittoria importante e altra vittoria di sostanza. Solidità la parola d’ordine, con un Catania che ha saputo soffrire, riorganizzarsi e passare in vantaggio, gestendo bene per tutto il secondo tempo. Agli estimatori del calcio champagne a tutti i costi, ricordiamo che un domani potrebbero esserci partite che magari non vinceremo, quindi queste vittorie di testa più che di piede fino, vanno messe in seria considerazione. Come va messo in considerazione che squadra e tecnico sono una cosa sola sapendo mutare in base agli ordini ricevuti, bisogna considerare che quei 3 li dietro sono invalicabili su azione e che tra i pali si sta scoprendo un portiere che dà sicurezza a tutto il reparto. Non è stata solo una striminzita vittoria per 1-0, ma dietro c’è molto di più”.

C’è soddisfazione, insomma, tra i tifosi dopo l’1-0 inflitto alla Virtus Francavilla. In attesa dei successivi impegni, fondamentali, rispettivamente al cospetto di Ternana e Bari.

