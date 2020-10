CATANIA: Tacopina e CdA, settimana prossima si preannunciano novità

Si chiude una settimana sportivamente proficua per il Catania che vince a Monopoli e batte la Juve Stabia, perfezionando anche il colpo di mercato Antonio Piccolo. Occasione per ricaricare le pile e preparare, settimana prossima, l’impegno di Francavilla Fontana con la Virtus. Fuori dal campo, invece, l’attenzione sarà rivolta alle vicende legate a Joe Tacopina ed al nuovo Consiglio d’Amministrazione della Sigi. L’avvocato statunitense disse che avrebbe fatto pervenire l’offerta d’acquisizione di parte delle quote del Calcio Catania, tentando di entrare in società. Interesse chiaro, concreto. Sono state settimane di riflessione e di valutazione dello stato finanziario del club. Adesso Tacopina ed i suoi legali si trovano in città e questo rappresenta un segnale importante. Sarà dentro o fuori?

Tutto questo mentre i rappresentanti della Sigi hanno fissato per mercoledì 14 ottobre l’assemblea dei soci, con all’ordine del giorno la nomina del nuovo CdA e del Presidente che sostituirà il dimissionario Giovanni Ferraù. Attese novità rilevanti immaginiamo anche sul fronte di Fabio Pagliara, il quale ha sempre ribadito l’intenzione di far parte del progetto ma solamente nel caso in cui venissero portate avanti le sue idee.

