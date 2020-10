ESCLUSIVA – Emmausso, il procuratore: “A Catania per il salto di qualità. Raffaele può esaltare le sue caratteristiche”

Settimana prossima il Catania ha contrattualizzato l’attaccante napoletano Michele Emmausso. Classe 1997 proveniente dalla Vibonese, Emmausso ha già esordito in casacca rossazzurra mercoledì, giocando dal 1′ al cospetto della Juve Stabia. Positive le prime impressioni di un calciatore che, la scorsa stagione, ha siglato 9 reti in campionato. A proposito del suo acquisto, la redazione di TuttoCalcioCatania.com ha sentito il procuratore del ragazzo, Francesco Iovino:

“C’erano anche altre richieste, la scelta è ricaduta su Catania perchè il progetto futuristico proposto è stato il più convincente, fornendo quelle garanzie che facessero sì che Emmausso accettasse un piazza importantissima rispetto a determinate situazioni che si erano prospettate in categorie superiori. In Sicilia può fare il salto di qualità auspicato. Oltre all’importanza della società Catania ed alla consistenza del progetto tecnico illustrato – ne approfitto per fare un plauso soprattutto al Direttore Pellegrino per come ha impostato la trattativa e per avere dimostrato di volerlo fortemente rispetto ad altri club – ha giocato un ruolo determinante la volontà dell’allenatore ed il suo assetto tattico, che può esaltare le caratteristiche del ragazzo. Emmausso può trasformarsi in qualcosa d’importante per il Catania e, al tempo stesso, Catania può rappresentare la svolta per lui. Ha gamba, è estroso, possiede dei colpi importanti, è in grado di giocare da esterno o prima punta, lo ha dimostrato anche al ‘Massimino’ lo scorso anno segnando con la maglia della Vibonese. Sa ricoprire tanti ruoli, credo che la società rossazzurra abbia scelto il suo profilo anche per questo”.

