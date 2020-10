CATANIA: Tonucci e Dall’Oglio verso il recupero in vista di Bari?

Sembrava potesse farcela, stringendo i denti, a scendere in campo contro la Ternana. Purtroppo per il Catania Denis Tonucci è stato costretto a dare forfait per un fastidio all’adduttore. Dopo avere effettuato il riscaldamento pre-gara, il difensore si è dovuto accomodare in tribuna incitando a più non posso la squadra, che ha sofferto molto la sua assenza.

Lunedì sera, in vista della difficile trasferta di Bari, il giocatore prelevato dalla Juve Stabia in prestito con diritto di riscatto dovrebbe recuperare in tempo. Forse ce la farà anche il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, tra i migliori rossazzurri all’esordio in campionato contro la Paganese e che ha dovuto dare forfait nelle successive gare per problemi di natura fisica. Vedremo come andranno i prossimi test, nel corso dei quali si valuteranno pure le condizioni dell’attaccante Antonio Piccolo, ancora in forse.

