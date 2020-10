FUTURO CATANIA: la cessione a Tacopina si farà

Le quote del Calcio Catania passeranno formalmente all’avvocato italo-americano Joe Tacopina. Ci siamo. Sono giorni caldi, caldissimi su questo fronte. La Sigi ha sempre dichiarato di desiderare mantenere un pezzetto di Catania. Non è detto che alla fine sia così. Questo, in ogni caso, non rappresenterà un ostacolo ai fini del buon esito della trattativa. Nè tantomeno lo sarà l’importante situazione debitoria, seppur importante, con Tacopina che comunque chiede determinate garanzie economiche su questo fronte. Insomma, la società rossazzurra si appresta ad effettuare un nuovo cambio di proprietà.

Tacopina che, nei mesi scorsi, aveva in primis approfondito i contatti con l’ex Presidente del Catania Gianluca Astorina, ha successivamente trovato terreno fertile nella Sigi dopo vari incontri tenutisi con l’attuale azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi ed i massimi esponenti della SpA. La trattativa è proseguita nel pieno rispetto dell’accordo di riservatezza stabilito tra le parti, analizzando attentamente il contenuto integrale della documentazione necessaria per capire la fattibilità dell’affare. La prossima settimana potrebbe dare un impulso importante all’operazione d’acquisto del Catania fortemente voluta da Tacopina, pronto a puntare su alcuni uomini di fiducia che saranno pedine fondamentali nello sviluppo del progetto. Rendendo più solida e forte la società, lungo il percorso di un deciso rilancio del Calcio Catania che aprirà una nuova era.

