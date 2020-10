CATANIA – TRAPANI: niente derby, fallimento granata specchio di un calcio siciliano in alta marea

Il calendario della quarta giornata di campionato avrebbe messo di fronte sul campo del “Nobile” Catania e Trapani, tuttavia il derby tra le due compagini siciliane non vedrà la luce a causa dell’esclusione dei granata dalla Serie C.

Dopo due rinunce in campionato, l’ultima domenica scorsa a Catanzaro cui si aggiunge quella in Coppa Italia a Brescia, la squadra trapanese è stata infatti estromessa con delibera da parte del Giudice Sportivo arrivata nella giornata di lunedì. Il provvedimento in buona sostanza ha messo fine all’esistenza del Trapani Calcio S.r.l., società che inevitabilmente andrà incontro a procedura fallimentare. Questa è la cronaca dei fatti che hanno determinato la fine del calcio a Trapani. Un boccone amaro da digerire in primis per i tifosi granata ma in generale per tutto lo sport siciliano. Un’altra società di calcio chiude i battenti portandosi dietro i soliti punti interrogativi su come si sia arrivati a tanto.

Il “de profundis” del Trapani è soltanto l’ultimo di una serie che include Igea Virtus (2010), Gela (2011), Siracusa due volte (2012 e 2019), Milazzo (2013), Messina (2017), Akragas (2018), Palermo (2019) e Sicula Leonzio (2020). Queste sono le squadre che sono evaporate nell’ultimo decennio limitatamente ai professionisti. Scendendo tra i dilettanti la situazione è diventata sempre più insostenibile, con fallimenti che si susseguono di anno in anno toccando anche realtà prestigiose del calcio isolano. Sono ormai lontani i tempi in cui Catania, Palermo e Messina davano lustro alla Trinacria sportiva nell’Olimpo del pallone, era la stagione 2006-07.

Fino a pochi mesi fa anche nel capoluogo etneo si aggirava lo spettro del fallimento. La storica matricola federale 11700 è stata salvata attraverso una procedura competitiva in Tribunale. Con tanta fatica la Sigi, che attualmente detiene il 95,4% delle quote del Calcio Catania, sta provando a rimettere assieme i cocci e dare forma ad un progetto serio e duraturo che possa col tempo riportare il club dell’Elefante dove merita.

