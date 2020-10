CONFENTE: giovanili nel Chievo ed esperienze in C con Reggina e Siena per il nuovo portiere rossazzurro

Il Catania ha concluso la prima finestra di calciomercato della stagione 2020-21 con l’arrivo del portiere Alessandro Confente, il quale si trasferisce a titolo temporaneo dal Chievo Verona al club etneo. Con l’ingaggio del giovane portiere veronese si è scelta la strada della cautela dopo l’infortunio che ha colpito nei giorni scorsi Antonio Santurro.

Il ventiduenne Confente si è formato calcisticamente tra le fila della Sambonifacese prima e del Chievo Verona poi, club in cui è approdato nel 2012 scalando le gerarchie fino ad arrivare in prima squadra. Tra il 2015 e il 2018 è uno dei portieri di riserva clivensi sotto la direzione del preparatore Lorenzo Squizzi. L’esperienza è formativa, il giovane Confente respira l’atmosfera dei grandi palcoscenici e apprende i trucchi del mestiere da portieri del calibro di Albano Bizzarri e Stefano Sorrentino.

Successivamente il Chievo decide di spedire il ragazzo in prestito in Serie C per “farsi le ossa”. Reggina (35 presenze e 38 gol subiti) e Siena (29 presenze e 33 gol subiti) rappresentano le tappe più significative dell’ancor breve percorso del portiere di scuola gialloblu, il quale conta anche due presenze in Nazionale Under 19 con il tecnico Roberto Baronio.

Confente è un portiere strutturato fisicamente (194 cm d’altezza) dotato di buona affidabilità a protezione dei legni. Ha ancora ampi margini di miglioramento supportato dall’età e dalla struttura fisica, pertanto un’ulteriore esperienza nel torneo di Serie C potrebbe rivelarsi determinante per gli sviluppi futuri di carriera.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***