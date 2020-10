EX ROSSAZZURRI – Capanni (Cesena): “Quest’anno voglio fare una grande stagione”

L’ex attaccante del Catania Gabriele Capanni, dopo il prestito al club rossazzurro, è ripartito dal Cesena, società che lo ha prelevato a titolo temporaneo dal Milan. Capanni punta a vivere una stagione da protagonista:

“Quest’anno voglio fare una grande stagione: mi aspetto un salto di qualità importante da me stesso e spero di dare un contributo di livello alla squadra. Lo scorso anno ho mosso i primi passi in Serie C con il Novara e il Catania: nella prima parte ho fatto fatica ad entrare nei meccanismi di gioco perché ho avuto qualche problema fisico, poi ho avuto la possibilità di fare un po’ di partite da titolare e ho trovato il giusto ritmo. Nella seconda parte di stagione sono andato a Catania e ho giocato fino al momento della chiusura. Anche ai playoff sono sceso in campo nelle due partite disputate dal Catania. Rispetto allo scorso anno voglio migliorare sotto il profilo della realizzazione: spero di segnare più gol e servire più assist. La Serie C è un campionato complicato, in cui non ci sono avversari morbidi: tutte le squadre possono vincere ogni partita, c’è molta fisicità e il livello è alto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***