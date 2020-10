MANNEH: di ritorno dalla convocazione in Nazionale, ora testa al Catania

Come noto Kalifa Manneh è stato convocato per la disputa di due gare amichevoli con la Nazionale del Gambia in Portogallo, rispettivamente contro Congo e Guinea. Vittoria di misura nel primo caso, rimanendo in panchina per l’intera durata del match; gara annullata nel secondo, a seguito dei numerosi casi di Covid-19 registrati nel gruppo squadra degli avversari. Molto probabilmente nelle intenzioni del C.T. Tom Sainfiet c’era l’utilizzo di Manneh proprio in occasione della seconda partita. Il ragazzo ha, comunque, riassaporato il clima della Nazionale e proverà a sfruttare eventuali nuove opportunità, sognando la partecipazione alla Coppa d’Africa. Adesso la testa di Manneh è interamente rivolta sul Catania, facendo i conti con una folta concorrenza.

