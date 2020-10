EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (all. Ternana): “Il Catania tra le squadre che hanno lavorato meglio sul mercato”

Quali squadre si sono mosse meglio sul mercato e potrebbero recitare un ruolo da protagoniste nel girone C di Serie C? Riportiamo il parere espresso in conferenza stampa dall’ex allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli, adesso seduto sulla panchina della Ternana:

“Secondo me ci sono delle squadre che in questo momento sembrano non pronosticabili tra le prime della classe, faccio il nome del Teramo. Ha i nostri stessi punti in classifica avendo affrontato Bari e Palermo, significa che i valori ce li hai. Negli ultimi anni molte squadre che hanno speso tanto, poi con un profilo più basso hanno vinto i campionati. Questo è successo in tutte le categorie. Muovendosi sotto traccia cito il Catania che ha lavorato bene nella costruzione dell’organico, allestendo una rosa di spessore con un mix di giovani ed esperti importanti. Aggiungo il Catanzaro. E poi quelle che tutti danno come sicure protagoniste, quindi Avellino, Palermo, Ternana e, ovviamente, Bari”.

