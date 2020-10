EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (all. Ternana): “Covid? Serve buon senso da parte di tutti”

Aumentano progressivamente i casi di Coronavirus anche nelle squadre di calcio. L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, ora seduto sulla panchina della Ternana, sensibilizza tutti ad assumere un comportamento responsabile. Ecco quanto evidenziato da calciofere.it:

“Stop del campionato? Lo sapevamo che tra ottobre e febbraio potevamo avere questa situazione Covid. Sensibilizzo sempre i miei giocatori a non uscire dopo l’allenamento, poi in campo la domenica ci si confronta tra atleti sani. Se c’è qualche positivo lo sappiamo almeno due giorni prima, prendiamo le dovute precauzioni e rispettiamo i protocolli. In questo momento siamo dei privilegiati e dobbiamo dare un servizio sociale, sappiamo quanto è importante il calcio per gli italiani. Ci sono altri lavoratori più esposti di noi e hanno meno possibilità di controllarsi. Dobbiamo dare l’opportunità ai tifosi di svagarsi quelle due ore. Rispetto a marzo facciamo molti più tamponi e conosciamo tutti i rischi, anche i medici sanno come combattere meglio il virus. Dico sempre che la gente deve avere buon senso e nessuno si voglia prendere il Covid gratuitamente”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***