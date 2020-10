SERIE C: il Teramo non si ferma, passa anche a Pagani

Ancora una vittoria per il Teramo. La formazione abruzzese si aggiudica anche il confronto con la Paganese, valido per l’8/a giornata del girone C di Serie C ed in programma allo stadio “Marcello Torre” di Pagani. 1-2 il risultato finale. Al 22′ Ilari sblocca il risultato in favore degli ospiti, pareggia i conti Guadagni al minuto 56 ma, quando mancava poco al triplice fischio, il Teramo piazza il colpo da tre punti a firma ancora di Ilari. La squadra di Massimo Paci si conferma ai piani alti della classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***