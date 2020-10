EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (all. Ternana): “Tanti ricordi belli, ma 90 minuti da nemici col Catania”

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli è subito proiettato al successivo match di campionato col Catania, dopo avere calato il tris al Potenza:

“A Catania ho vissuto due esperienze diverse tra loro ma comunque fatte di tante vittorie, di un grande rapporto che si è creato con città e tifosi, soprattutto nell’ultimo anno perchè fatto in grandissima difficoltà. Abbiamo dovuto vendere tutti i migliori a gennaio e, paradossalmente, da lì sono arrivati risultati straordinari. Questo per dire che nel calcio è la testa che domina e non il resto. Chiaro sarà strano affrontare il Catania, ho tanti ricordi positivi e belli. In quei 90 minuti dovremo essere nemici, come lo sono stato quando ho giocato contro mio fratello a ho segnato diverse volte, oppure come quando ho affrontato il Livorno. Mi sforzerò di guardare alle nostre esigenze. Quattro casi positivi al Catania? Si parla di 50 giocatori di Serie A positivi, dispiace ma dobbiamo conviverci. Dobbiamo stare attenti, anche davanti ad una semplice stretta di mano. Dispiace, speriamo che sia limitato a queste quattro persone”.

