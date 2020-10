INFERMERIA: si avvicina il recupero di alcuni rossazzurri

In questo periodo ha pesato non poco, in casa Catania, l’assenza di varie pedine ritenute importanti nello scacchiere tattico di Giuseppe Raffaele per qualità e personalità. Nei prossimi giorni si spera di recuperare almeno 1-2 giocatori in vista di Catania-Vibonese. Per l’occasione il più vicino al rientro a pieno regime è Jacopo Dall’Oglio. Reduce da un’annata non proprio esaltante, il centrocampista ha incassato la fiducia di Raffaele che lo ha proposto all’esordio stagionale con la Paganese, risultando uno dei migliori rossazzurri in campo. Se tornasse il Dall’Oglio dei tempi di Brescia, il Catania avrebbe un prezioso tassello a disposizione. Reginaldo è ancora alle prese col Covid, mentre si farà un tentativo per recuperare Manuel Sarao e/o Denis Tonucci in ottica Vibonese. L’auspicio è quello di rivedere al più presto anche l’attaccante Antonio Piccolo ma, al momento, ribadiamo che è Dall’Oglio il giocatore con maggiori possibilità di recupero.

