VERSO CATANIA – VIBONESE: parola d’ordine reagire, quanto peserà il doppio ko sul morale della squadra?

Catania chiamato a voltare decisamente pagina alla luce del doppio ko contro Ternana e Bari. I due “cazzotti” rifilati dalle prime della classe fanno male ma probabilmente serviranno a togliere dall’impasse la formazione rossazzurra. Se è vero che dagli errori si impara sempre qualcosa, mister Raffaele e i suoi ragazzi hanno da trarre giovamento dalla doppia batosta rimediata nel giro di una settimana.

Sono state sconfitte pesanti nel passivo (1-3 e 4-1) e nel numero di reti incassate (ben sette) per una squadra che ha viaggiato a corrente alternata al cospetto di due avversari di caratura tecnica superiore come valori e profondità dei rispettivi organici. Come se non bastasse, mister Raffaele non ha potuto schierare la migliore formazione possibile a causa di defezioni e indisponibilità dell’ultima ora.

Il tecnico barcellonese ha dovuto fare di necessità virtù, talvolta spostando alcune pedine in posizione inusuale. Sia chiaro, le assenze non possono costituire un alibi legittimo per una squadra che ha fatto decisi passi indietro rispetto alle prime uscite stagionali. A tal proposito ci si chiede in che misura peserà il doppio ko sul morale della squadra in vista dei prossimi impegni.

Il percorso in campionato era iniziato con un pareggio nell’incontro inaugurale con la Paganese seguito da tre vittorie consecutive a spese di Monopoli, Juve Stabia e Virtus Francavilla. Colpi da tre punti che avevano riacceso l’entusiasmo attorno alla formazione rossazzurra dopo mesi travagliati, in cui l’esistenza della stessa società è stata messa seriamente a dura prova. Consola il fatto che il peggio sia ormai alle spalle per la matricola 11700, si guarda al futuro con ottimismo in vista dell’imminente approdo di Joe Tacopina ai vertici del club con prospettive di rilancio ad alti livelli.

