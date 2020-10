DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Mercato: piste Lanini e Frediani

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

All’interno del quotidiano si leggono due nuove piste di mercato per il reparto offensivo del Catania, quando mancano pochi giorni alla chiusura. Spicca il nome del 26enne Eric Lanini (nella foto), ex Juventus under 23 ed Imolese, rientrato alla base (Parma) dopo una stagione a Como. A proposito di Parma, la società rossazzurra avrebbe bussata alla porta dei ducali anche per l’esterno offensivo Marco Frediani, anch’egli di 26 anni e scuola Roma che nello scorso campionato ha indossato la casacca della Sambenedettese.

