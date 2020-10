MERCATO: Catania? No, futuro altrove per Tulli e Frediani

Radio mercato aveva accostato al Catania gli esterni offensivi Giacomo Tulli e Marco Frediani. Piste fredde in entrambi i casi, la società rossazzurra ha preferito guardare altrove prelevando Enrico Piovanello dal Padova e raggiungendo l’intesa per Michele Emmausso, in arrivo dalla Vibonese. Sia Tulli che Frediani hanno lasciato le rispettive squadre. Il primo ha raggiunto l’accordo per il passaggio dal Catanzaro alla Feralpisalò, il secondo si è invece trasferito a titolo definitivo dalla Parma all’Alessandria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***