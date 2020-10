EX ROSSAZZURRI: Morimoto torna in Europa, va in Grecia

Ritorno in Europa per l’ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto. Classe 1988, dopo sette stagioni vissute in Giappone con le società di Jef United Chiba, Kawasaki Frontale e Avispa Fukuoka, Morimoto riparte dal campionato di terza divisione greca, direzione AEP Kozanis, club neo-promosso. “Diamo il nostro benvenuto alla macchina da gol giapponese”, le parole scelte dalla società di Kozani per annunciare il trasferimento. Il calciatore, dunque, si rimette in gioco nel Vecchio Continente. In Europa aveva indossato anche la casacca del Novara, per poi trasferirsi a Dubai destinazione Al-Nasr e, successivamente, tornare a casa.

