TERNANA: medico sociale presta soccorso ad un uomo sul Lungomare di Catania, ma non basta per evitare il decesso

Mercoledì si è verificata la tragica scomparsa di Salvatore D’Antone, 53 anni compiuti da pochi giorni, stroncato quasi certamente da un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava al Lungomare di Catania. Alessandra Favoriti, medico sociale della Ternana Calcio, è stata tra i primi a prestare soccorso trovandosi sul posto (la squadra rossoverde alloggiava in un noto albergo della zona). Purtroppo però non è riuscita ad evitare il decesso dell’uomo:

“Avrei tanto voluto stringere in un forte abbraccio i familiari – ha scritto sui social – Io, i passanti e i colleghi del 118 ce l’abbiamo veramente messa tutta e anche Salvatore, ne sono certa. Purtroppo il destino alcune volte prende delle strade che non riusciamo a comprendere. Fino all’ultimo secondo ci siamo presi cura di lui. Spero che il mio messaggio possa arrivare ai suoi cari. Sono così addolorata. Riposa in pace”.

