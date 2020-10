MANNEH: arriva la convocazione in Nazionale

Torna a far parte della lista dei convocati della Nazionale del Gambia, l’esterno offensivo Kalifa Manneh. Reduce da una stagione divisa tra la Carrarese (in prestito) ed il Catania, Manneh è stato riconfermato dalla nuova proprietà del club rossazzurro, d’accordo con l’allenatore Giuseppe Raffaele che vede in lui un giocatore di gamba utile a far parte del progetto. Adesso è a disposizione del Gambia per la disputa delle amichevoli in Portogallo con Congo (9 ottobre) e Guinea (13 ottobre).

