UFFICIALE – Caso Maldonado risolto, maglia n.15 per il centrocampista: “Sono felice, mi sembra di rinascere”

Tutto è bene quel che finisce bene. Luis Alberto Maldonado Morocho, centrocampista ecuadoriano classe 1996, è stato regolarmente tesserato dal Calcio Catania. La società rossazzurra aveva già ufficializzato il suo ingaggio, ma il tesseramento era rimasto in sospeso per via di un cavillo riferito al suo status di extracomunitario. Occorreva attendere il responso della Commissione tesseramenti della FIGC. Ebbene, l’organo federale si è pronunciato in favore del tesseramento del ragazzo che, adesso, potrà finalmente scendere in campo con la maglia del Catania e indosserà la casacca numero 15. Ulteriore prezioso tassello a disposizione di mister Giuseppe Raffaele per il centrocampo.

Sul sito ufficiale rossazzurro si legge che si è rivelata determinante “l’intuizione del nostro segretario generale Giorgio Borbone, profondo conoscitore della normativa federale. Lette le motivazioni del provvedimento di diniego, Borbone ha colto e sottolineato il margine operativo, propiziando il brillante e risolutivo intervento del celebre avvocato Cesare Di Cintio”.

Il centrocampista sudamericano esprime la sua gioia: “In attesa del provvedimento sudavo ed ero nervoso, adesso sono felice e mi sembra davvero di rinascere. Non volevo andar via, in un mese trascorso qui sono stato trattato benissimo. Sono stato tutelato e incoraggiato dal direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino: ha preteso che io non mi allontanassi da Torre del Grifo, mostrandomi concretamente fiducia e continuando a considerarmi parte integrante del gruppo-squadra nonostante l’incertezza della mia posizione. Sono stato sostenuto dalla mia ragazza e dai miei genitori e ho sentito la fiducia dell’allenatore e dei compagni, ne sono fiero e ora sono pronto a dare più del massimo, per il gruppo e per la maglia. Siamo forti, siamo coesi e abbiamo fame. Forza Catania, per me inizia una splendida avventura”.

