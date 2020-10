CATANIA: scratch card in omaggio per i titolari delle Catania Card 11.700

Il Calcio Catania rende noto che da venerdì 9 ottobre i titolari delle Catania Card 11.700 potranno ricevere in omaggio una scratch card che, se attivata entro e non oltre giovedì 15 ottobre 2020, garantirà la visione gratuita di tutte le partite di Serie C per un mese.

Il codice da inserire nella piattaforma di Eleven Sports potrà essere richiesto esibendo la ricevuta d’acquisto della Catania Card 11.700 nelle due sedi del Catania Point, a Torre del Grifo Village e in Corso Italia 84 a Catania, oppure via e-mail all’indirizzo 11700@calciocatania.it.

Catania Point – Torre del Grifo Village – Giorni e orari d’apertura

Lunedì dalle ore 15.00 alle 19.00

Dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00

Catania Point – Corso Italia, 84 – Giorni e orari d’apertura

Lunedì dalle ore 16.30 alle 19.30

Dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***