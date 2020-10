MARTINEZ: a Bari ricomincia la corsa al “clean sheet”

Dopo le prime giornate di campionato, tra i portieri che per il numero maggiore di partite hanno mantenuto la porta inviolata c’è Miguel Martinez. L’estremo difensore del Catania ha interrotto l’inviolabilità mercoledì sera, in occasione della gara persa con la Ternana per 3-1 a Lentini. Nel girone C solo Iannarilli e Lewandowski hanno fatto meglio. Includendo gli altri raggruppamenti, altri cinque portieri vantano migliori “clean sheet” di Martinez. Lo spagnolo, tuttavia, qualora non subisse alcuna rete contro il Bari al “San Nicola” accorcerebbe il distacco portandosi a quota 4.

Questi, al momento, i portieri con più gare terminate senza subire gol:

Antony Iannarilli (Ternana) 5

Michal Lewandowski (Teramo), Semuel Pizzignacco (Legnago), Giacomo Poluzzi (Sudtirol), Stefano Greco (Pro Patria), Stefano Mazzini (Carrarese) 4

