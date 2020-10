MAZZARANI – LIVORNO, game over? Il pres. Navarra: “Mercoledì i calciatori si libereranno”

Potrebbe essere giunta alla conclusione, ancor prima d’iniziare, l’avventura di Andrea Mazzarani in maglia amaranto. Contratto depositato nei giorni scorsi ma la fideiussione non è arrivata ed il giocatore sembra ormai destinato a svincolarsi. Il Presidente del Livorno Rosettano Navarra commenta così la situazione drammatica della società toscana, ai microfoni di tuttoc.com:

“Per la fideiussione c’è tempo fino a domani ma non è una cosa che si fa in poche ore. Non penso ci siano le condizioni perché poi tutti i soggetti interessati sono stati contattati. Se c’è un malinteso su una virgola ci si può mettere d’accordo anche a mezzanotte. Ma il tempo è scaduto. C’è un uomo solo al comando che dove poteva arrivare è arrivato, forse anche oltre. Io ho già chiamato il presidente Ghirelli e il sindaco, sono stati allertati. Ormai la frittata è fatta. Ho chiesto a Ghirelli cosa succederà, mercoledì si libereranno i calciatori e poi ci sarà la solita procedura con i tribunali. Io lo farò perché sono presidente ma i libri in tribunale li hanno portati altri. Poi ci saranno le dovute inchieste che appureranno le responsabilità”.

