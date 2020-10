TORRE DEL GRIFO: ospitate le finali del campionato nazionale di calcio DCEC

Nota ufficiale Calcio Catania

Torre del Grifo Village ha ospitato da giovedì 8 a sabato 10 ottobre le fasi finali della ventesima edizione del campionato nazionale di calcio DCEC, manifestazione patrocinata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Teatro delle gare giocate da Catania, Bari, Milano e Nocera per la final four scudetto e da Salerno, Siracusa e Frosinone per la Coppa Italia, Torre del Grifo ha inoltre accolto le delegazioni di riferimento, confermandosi location perfetta per eventi di primo livello, agonistici e non, e struttura ricettiva ideale per i gruppi sportivi.

Bari ha conquistato l’ambito titolo, piegando al termine dei supplementari con un sofferto 4-3 le resistenze della generosa rappresentanza di Catania, capace nei tempi regolamentari di riequilibrare le sorti dell’incontro nonostante il doppio svantaggio e la doppia inferiorità numerica, fino a sfiorare un clamoroso successo (traversa colpita dai rossazzurri nel finale, 2-2 al 90°).

