MERCATO: Biondi, permane il rischio di perderlo a parametro zero

Ancora nessuna novità sul contratto in scadenza di Kevin Biondi. La giovane promessa catanese è vincolata alla società rossazzurra fino a giugno 2021. Il ragazzo, dal canto suo, ha sempre giurato amore per il Catania. Lo ha fatto anche in occasione di una recente intervista. La situazione contrattuale, però, continua ad evidenziare il rischio che il club lo perda a parametro zero il prossimo anno. Non mancano le squadre di categorie superiori interessate e, fino a quando Biondi non prolungherà il contratto con il Catania, sarà sempre concreta la possibilità di un addio nei prossimi mesi. Oltretutto le sue recenti prestazioni non sono state soddisfacenti, pur evidenziando disponibilità e spirito di sacrificio. Si attende il miglior Biondi, nel frattempo vedremo se ci sarà modo di arrivare ad un avvicinamento tra le parti per il rinnovo.

