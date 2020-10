MERCATO: Catania, Piscopo e Rosseti diretti altrove. Vano al Mantova via Hellas Verona

Potenziali obiettivi di mercato del Catania, gli attaccanti Kevin Piscopo e Lorenzo Rosseti non si trasferiscono nella sponda rossazzurra della Sicilia. Il primo ha fatto ritorno in prestito alla Carrarese, dopo avere ben figurato nella passata stagione; il secondo, invece, ha raggiunto l’intesa con il Como passando a titolo definitivo dall’Ascoli. Il bomber del Carpi Michele Vano, per cui il Catania ha abbandonato molto presto la trattativa visti gli elevati costi dell’operazione, ha invece firmato un contratto importante con l’Hellas Verona, società che ha poi ceduto in prestito il ragazzo al Mantova.

