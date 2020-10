MERCATO: c’è ancora tempo per gli svincolati, Catania vigile

Non si è ancora concluso il calciomercato del Catania. La società rossazzurra, per bocca dello stesso Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, ha infatti comunicato che vigilerà sul mercato degli svincolati per tesserare un nuovo difensore ed eventualmente un altro centrocampista. In questo caso dipenderà dall’evoluzione del caso Maldonado. Giovedì 8 ottobre dovrebbe esprimersi la Commissione tesseramenti della FIGC. Qualora l’ex calciatore dell’Arzignano non possa essere tesserato, il Catania reperirebbe uno svincolato che lo possa rimpiazzare adeguatamente per caratteristiche. Non si escludono novità anche nel reparto offensivo, eventualmente con un tassello ulteriore da consegnare a mister Giuseppe Raffaele. Ma questa, al momento, non rappresenta una priorità.

