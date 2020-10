MERCATO: club cadetti interessati a Martinez

Si è messo in evidenza in questo avvio di stagione con prestazioni che non possono passare inosservate. Miguel Angel Martinez, portiere spagnolo cresciuto nel vivaio del Real Madrid che difende i pali del Catania, sta facendo bene e non è un caso se, stando a quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, è stato inserito fra i possibili colpi delle prossime sessioni di mercato di club cadetti come Cremonese e Virtus Entella.

