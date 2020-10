TERNANA: avvocato del club rossoverde colpito dal Covid-19 e ricoverato

L’avvocato Massimo Proietti, legale rappresentante della Ternana, positivo al Coronavirus. Come riporta terninrete.it, Proietti ha riportato febbre alta con difficoltà respiratorie ed è stato ricoverato in ospedale nel pomeriggio di sabato. Successivamente le sue condizioni sono peggiorate ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. E’ ricoverato in ospedale a Terni dove sta ricevendo le cure. Le sue condizioni, come spiega allo stesso sito la moglie, sono in lieve miglioramento e indurrebbero i sanitari all’ottimismo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***