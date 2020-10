Nuovo portiere in arrivo? La redazione di tuttoc.com assicura che il Catania sta facendo grandi passi avanti per l’ingaggio dell’estremo difensore di proprietà del Chievo Verona Alessandro Confente. Qualora l’operazione andasse in porto, per Confente si tratterebbe di un ritorno nel girone C di Serie C dopo l’avventura di due anni fa a Reggio Calabria. La scorsa stagione ha militato tra le fila del Siena.

