VERSO MONOPOLI – CATANIA: spazio a Furlan in porta?

Era ormai praticamente ceduto al Livorno, poi il dietrofront amaranto per via della mancata ufficializzazione del D.S. Raffaele Rubino che aveva condotto la trattativa ha cambiato le carte in tavola. Sfumata la trattativa, Jacopo Furlan ha fatto ritorno a Torre del Grifo e, a seguito di un infortunio riportato da Antonio Santurro nel corso degli allenamenti, potrebbe toccare proprio a Furlan difendere i pali del Catania domenica a Monopoli. Da sicuro partente a possibile riconfermato, l’ex portiere del Catanzaro prova a giocarsi fino in fondo le sue chance.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***