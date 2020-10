MERCATO – Curiosità: Pinto è stato fortemente richiesto dalla Ternana

Ormai sulla via del recupero, il laterale sinistro Giovanni Pinto rappresenterà un tassello ulteriormente prezioso nello scacchiere tattico di Raffaele. Era in scadenza di contratto, ma il ragazzo ha firmato il prolungamento fino a giugno 2023. Club di Serie B e C avevano manifestato interesse. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com tramite Alberto Bergossi, procuratore sportivo di Pinto, la società ad avere espresso l’interessamento più marcato è stata la Ternana di Cristiano Lucarelli. In caso di mancato accordo col Catania per il rinnovo, il giocatore avrebbe lasciato la Sicilia e sarebbe stato la primissima scelta del club rossoverde. Fino all’ultimo giorno di mercato, anche l’Avellino ha continuato a provarci. Pinto, però, ha sempre messo in cima alle preferenze Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***