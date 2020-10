MERCATO – Rosseti, i tifosi bianconeri: “Via da Ascoli”

Obiettivo di mercato del Catania e di altri club di Serie C, l’attaccante dell’Ascoli Lorenzo Rosseti figura in uscita dal club marchigiano. In base a quanto appreso nelle ultime ore, peraltro, il giocatore non è in buoni rapporti con la tifoseria bianconera, o almeno una parte di essa. Prova ne sia che in mattinata sono comparsi due striscioni alla ripresa degli allenamenti dell’Ascoli, dopo la sconfitta interna per 4-1 contro il Perugia nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia: “Basta zavorre…” e “Rosseti via da Ascoli”. Queste le parole scritte dagli ultras bianconeri sulle reti di recinzione del centro sportivo. Chiaro, quindi, che per Rosseti si lavori per trovare una nuova sistemazione.

