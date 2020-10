MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali di giovedì 1 ottobre

Nella giornata di giovedì 1 ottobre si sono concluse ufficialmente varie operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, la Paganese ha innalzato il tasso d’esperienza in avanti con l’arrivo di Ettore Mendicino dal Rimini e il gradito ritorno di Christian Cesaretti, quest’ultimo lo scorso anno era in forza alla Cavese. La Casertana ha puntellato la difesa con l’ivoriano Dramane Konate dal Gubbio, mentre la Juve Stabia ha trovato l’accordo col l’Olbia per l’ingaggio di Andrea Vallocchia. Il centrocampista si trasferisce a Castellammare con la formula del prestito con opzione di riscatto in favore delle Vespe. Il Bisceglie ha ufficializzato in difesa l’ex Trapani Giusto Priola ed Edoardo Vona e a centrocampo Andrea Cittadino, Giuseppe Maimone e Luca Cigliano.

