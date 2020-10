MERCATO: Serie C Girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 12 ottobre a domenica 18 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Palermo ha piazzato il colpo Alberto Almici (svincolato, ex Verona), mentre il Bari ha tesserato il portiere Gianmarco Fiory e disposto il prolungamento fino al 2023 del contratto di Simone Simeri.

Rinforzo tra i legni anche per la Ternana, che ha ingaggiato l’ex Bisceglie Angelo Casadei, laddove i nerazzurri stellati hanno puntellato la rosa con un innesto d’esperienza: Errico Altobello. Il Foggia ha integrato in organico il difensore centrale Marco Lucarelli (figlio di Alessandro e nipote di Cristiano), il terzino destro Alessandro Tomassini, il centrocampista Michele Rocca, i trequartisti Riccardo Aramini e Patrick Moreschini e gli attaccanti Emiliano Dema e Ibourahima Balde, fratello minore del più celebre Keita Balde Diao.

