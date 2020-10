MERCATO: Serie C Girone C, le operazioni ufficiali dell’ultimo giorno

Nella giornata di lunedì 5 ottobre si sono concluse ufficialmente numerose operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, il Bari piazza all’ultimo i colpi Nicola Citro dal Frosinone e Adriano Montalto dalla Cremonese. L’Avellino chiude in entrata con Giuseppe Fella (prestito dalla Salernitana), integrando in organico pure il centrocampista Andrea Errico (prestito dal Frosinone). La Ternana riaccoglie tra le proprie fila Antonio Palumbo (dalla Sampdoria in prestito con diritto di opzione e contro-opzione) e completa il pacchetto arretrato con l’arrivo dello sloveno Matja Boben dal Livorno in prestito con diritto di riscatto.

Molto attiva nelle ultime ore la Juve Stabia. Le Vespe prendono Andrea Bovo dalla Virtus Francavilla (che ha rilevato in prestito dalla Virtus Entella Leonardo Di Cosmo) e a titolo temporaneo Erasmo Mulè dalla Juventus, Giovanni Volpicelli dal Benevento, Iacopo Cernigoi dalla Salernitana e Tommaso Fantacci dall’Empoli, riuscendo al contempo a piazzare alcuni giovani in prestito: il portiere Matteo Esposito (Savoia), il difensore Gianmarco Todisco (Torino) e l’attaccante Vincenzo Della Pietra (Genoa). Il Catanzaro ingaggia Felice Evacuo, formalizza lo scambio Tulli-Baldassin con la Feralpisalò ed acquisisce in prestito Jean Lambert Evans dal Crotone e Alessio Di Massimo dalla Triestina.

La Casertana si rafforza con l’ex rossazzurro Francesco Fedato (contratto biennale) e il centrocampista Luca Matarese dal Frosinone. La Viterbese ingaggia il giovane portiere ex Rende Davide Borsellini, il centrocampista ghanese Emmanuel Besea dal Frosinone e l’attaccante Pierluigi Cappelluzzo dal Verona. Il Teramo definisce in entrata gli arrivi in prestito degli attaccanti Cristian Bunino dal Pescara ed Erik Gerbi dalla Sampdoria.

La Vibonese rimpiazza Emmausso con Giuseppe Statella, ingaggiando inoltre dal Benevento l’esterno sinistro Gaetano Mancino e risolvendo il contratto di Francesco Napolitano. Il Potenza scommette sulle qualità del fantasista portoghese Diogo Pinto (giunto in prestito dall’Ascoli) e del difensore Carlo Romei dalla Sampdoria (prestito) e al contempo risolve con l’attaccante guineano Amil Gassama.

La Cavese punta decisa sui giovani: firmano Marco Pompetti (proprietà Inter), Yuri Senesi (proprietà Venezia) e Francesco Semeraro (proprietà Ascoli). Altrettanto fa la Turris con il portiere Simone Barone dallo Spezia e il difensore di origini senegalesi Malick Lame, nonché la Paganese con Alessandro Curci dalla Caronnese e il Monopoli con Salvatore Rimoli dal Lecce. L’esterno sinistro classe 2001 sottoscrive il contratto di addestramento tecnico.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***