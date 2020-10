LUPO: “Girone C, da Catania a Terni tradizione e blasone. Forse il Bari è avvantaggiato”

L’esperto dirigente Fabio Lupo analizza il girone C di Serie C, ai microfoni di mediagol.it soffermandosi sulle compagini che lotteranno per la conquista della promozione in B:

“Un campionato davvero complicato anche perché laddove non sc sono valori tecnici ci sono quelli di tradizione e blasone, a parte il Palermo ci sono Bari, Ternana, Trapani, Catania, Avellino e Juve Stabia. In questi campionati ci sono poi le sorprese, sicuramente sarà un campionato equilibrato e molto complicato nel quale si può ancora fare qualcosa dal punto di vista del mercato. È stato un mercato molto lento che ha fatto fatica a mettersi in moto, il campionato di Serie C è estenuante e complesso, ogni club potrà pescare bene anche nel mercato degli svincolati. Forse il Bari rispetto alle altre ha il vantaggio di esser partito da un’intelaiatura di grandissima qualità, già consolidata”.

