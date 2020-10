IL MINISTRO DELLO SPORT: “Stadi, Regioni hanno chiesto il 25% di apertura ai tifosi ma ancora non possiamo”

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervistato da Radio Uno nel corso del programma ‘Il mix delle cinque’, torna sul tema della riapertura degli stadi:

“Se gli italiani continueranno a vedere le partite? Sì, penso proprio di sì, lo spero e me lo auguro per tutti loro. Presenza di pubblico nelle tribune? Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile, ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre”.

