SERIE C – De Carne (D.G. Monopoli): “Ko con Catania e Teramo a causa del campo? Non ci sono scuse”

Due sconfitte di fila riportate dal Monopoli contro Catania e Teramo. A parziale giustificazione delle difficoltà incontrate, l’allenatore Giuseppe Scienza aveva messo sotto accusa le condizioni del terreno di gioco biancoverde, ma il Direttore Generale del club Fabio De Carne non ci sta.

“Siamo alla seconda sconfitta di fila in casa, non ci sono scuse – dichiara a La Gazzetta dello Sport – Ho sentito parlare del campo anche nella gara precedente, non scherziamo. Ammetto che si tratta di un terreno di gioco con dei problemi di fondo che la società, proprio in questi giorni, ha dato mandato per cercare di risolverli. Ma vorrei ricordare che lì hanno giocato anche gli avversari, vincendo la partita. I nuovi arrivati devono comprendere meglio la realtà nella quale si ritrovano e assieme ai vecchi ritrovare quella giusta umiltà che ci ha contraddistinto in passato”.

