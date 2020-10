VERSO CATANIA – JUVE STABIA: tanti ex gialloblu in casa etnea

Diversi calciatori attualmente in forza al Catania hanno indossato la maglia della Juve Stabia in carriera. A cominciare dal portiere Antonio Santurro, ora infortunato, che fu il secondo di Matteo Pisseri a Castellammare anni fa. Il difensore Denis Tonucci, fresco ex, non ha lasciato il segno tra le fila delle Vespe facendo anche i conti con problemi fisici. Discorso simile per il centrocampista argentino Mariano Izco, fortemente voluto nella passata stagione dalla dirigenza campana. Il brasiliano Bruno Vicente è, invece, un calciatore che ha dato tanto alla causa stabiese, lasciando un ricordo estremamente positivo ai tifosi gialloblu. Contribuì al salto in B della Juve Stabia due stagioni addietro, per poi salutare le Vespe lo scorso gennaio sposando il progetto Catania. L’attaccante Alessandro Gatto, infine, nel 2015 visse un buon avvio di stagione in Campania per poi calare progressivamente dopo l’esonero del tecnico Salvatore Ciullo.

