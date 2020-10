CATANIA: venerdì Raffaele in sala congressi, derby su Rai Sport

Venerdì 16 ottobre alle 18.30, in sala congressi, in programma la conferenza pre-gara di mister Giuseppe Raffaele: in vista della sfida alla Virtus Francavilla, in calendario domenica alle 15.00 allo stadio “Giovanni Paolo II” e valevole per la quinta giornata del girone C della Serie C 2020/21, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Attraverso un comunicato reso noto dalla Lega Pro, inoltre, si apprende che il derby Palermo-Catania, fissato per lunedì 9 novembre alle ore 21.00, verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport.

