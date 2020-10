PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Prospettiva Tacopina necessaria. Sigi, presa di coscienza e atto di responsabilità”

La posizione dei Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, sul probabile ingresso in società dei gruppi imprenditoriali rappresentati dall’avvocato statunitense Joe Tacopina:

“Come sempre abbiamo detto, grazie infinite alla Sigi per aver osato dove il minimo buon senso imprenditoriale portava a non muovere un passo, portando ad una salvezza contro ogni pronostico. Ma la prospettiva Tacopina serve per il futuro, serve per programmare in maniera solida e serve per avere una lungimiranza di investimenti per una scalata ai vertici. Cosa che purtroppo la Sigi al momento non può sostenere né garantire. E questo concetto trapela anche dalle dichiarazioni lette stamattina su La Sicilia, dove Nicolosi fa capire tutta l’intenzione di aprire qualsiasi porta, anche in tempi relativamente brevi, allo zio d’America. Una presa di coscienza e l’ennesimo atto di responsabilità verso la città e ai suoi tifosi. Brava Sigi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***