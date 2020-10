CALCIO A 5: Meta Catania, seconda sconfitta consecutiva in campionato

Ancora un ko, il secondo di fila per la Meta Catania Bricocity che stavolta deve recriminare molto sulle innumerevoli occasioni sprecate contro la Saviatesta Mantova. Aggressività, intensità ma poca cattiveria sotto porta per i rossazzurri. Dopo i gol di L. Suton e Danicic, secondo tempo arrembante degli etnei con tante occasioni ancora sprecate e grandi interventi di Savolainen su Musumeci, J. Suton, Baisel mentre non poteva nulla sul gol etneo grazie al tocco sotto di Quintairos al primo gol italiano. Il 3-1 di Micheletto chiude la gara. Inutile l’assalto finale della Meta Catania e tanta amarezza per un ko che si poteva evitare, nel contesto di una gara comunque poco fortunata.

TABELLINO

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Danicic, L. Suton, Bueno, Hrkac, Carletti, Belloni, Solosi, Gaspar, Micheletto, Ganzetti, Kuraja. All. Despotovic

META CATANIA BRICOCITY: Ricordi, Messina, Rossetti, Josiko, C. Musumeci, Silvestri, L. Musumeci, Baio, J. Suton, Quintairos, Baisel, Cekol, Dovara. All. Samperi

MARCATORI: 9’20” p.t. L. Suton (MA), 11′ Danicic (MA), 12’53” st Quintairos (ME), 18’56” Micheletto (MA) AMMONITI: Micheletto (MA), J. Suton (ME), L. Suton (MA), Kuraja (MA), Cekol (ME)

ARBITRI: Daniel Borgo (Schio), Federico Beggio (Padova) CRONO: Stefano Billo (Vicenza)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***