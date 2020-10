SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Lotta al vertice, attenzione anche al Catania”

Il Presidente del Potenza Salvatore Caiata cita anche il Catania tra le squadre del girone C di Serie C in lotta per la promozione. Queste le sue parole ai microfoni di Gold78:

“Noi come Potenza viviamo in maniera spensierata questo torneo, dopo avere abbassato di molto l’età media e rinnovato profondamente la squadra. Sia Palermo che Bari ma anche l’Avellino sembrano avere qualcosa in più. Ma io dico di stare attenti al Monopoli, mister Scienza è davvero molto bravo. E cito anche il Catania, perché conosco le doti del mio ex allenatore Giuseppe Raffaele”.

