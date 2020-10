SERIE C: girone C, classifica marcatori. Sarao insegue Antenucci, Celiento e Falletti

Ecco la classifica marcatori aggiornata nel girone C di Serie C dopo la disputa delle prime cinque giornate di campionato. Antenucci e Celiento raggiunti in testa dal ternano Falletti. A Francavilla Fontana, primo gol rossazzurro per Sarao.

CLASSIFICA MARCATORI

3 GOL – Antenucci, Celiento (Bari); Falletti (Ternana)

2 GOL – Cittadino (Bisceglie); D’Ursi (Bari); Carlini (Catanzaro), D’Angelo (Avellino); Cuppone (Casertana); Romero (Juve Stabia); Ilari (Teramo); Curcio (Foggia); Giannone, Franco (Turris); Salvemini (Potenza)

1 GOL – Sarao, Claiton, Silvestri, Tonucci (Catania); Fella (Avellino); Di Cesare, D’Orazio (Bari); Luperini (Palermo); Maimone, Mansour, Rocco (Bisceglie); Germinio, Dell’Agnello (Foggia); Viteritti, Volpe (Potenza); Garattoni, Mastalli (Juve Stabia); Castorani, Ekuban, Franco, Vazquez, Perez (Virtus Francavilla); Arlotti, Starita (Monopoli); Diop, Scarpa, Guadagni (Paganese); Tounkara, Rossi, Baschirotto (Viterbese); Laaribi, Statella, Spina, Pugliese, Parigi, Berardi, Mattei, Plescia (Vibonese); Santoro, Di Francesco (Teramo); De Paoli, Forte (Cavese); Evacuo, Verna (Catanzaro); Fedato, Matarese, Carillo (Casertana); Partipilo, Boben, Peralta, Furlan, Damian, Vantaggiato (Ternana); Iotti, Bombagi, Costa Ferreira (Teramo); Pandolfi (Turris).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***