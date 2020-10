SERIE C: girone C, Curcio non basta. Bisceglie corsaro a Foggia. Come cambia la classifica

Si è disputato il recupero della prima giornata del girone C di Serie C tra Foggia e Bisceglie. Colpo esterno dei nerazzurrostellati che hanno completato la rimonta, grazie alla rete di Rocco al 73′ e al calcio di rigore in pieno recupero di Cittadino (doppietta per lui) per il definitivo 1-3. Al 10′ del primo tempo, l’ex Catania Curcio aveva portato in vantaggio i satanelli con un bel gol.

In virtù del risultato dello “Zaccheria”, ecco come cambia la classifica del raggruppamento meridionale di Lega Pro:

Bari 10 Turris 9 Teramo 7 Ternana 6 Avellino 6 Juve Stabia 6 Vibonese 5 Catanzaro 4 Potenza 4 Catania 3 Bisceglie 3 Foggia 3 Monopoli 3 Casertana 2 Paganese 2 Cavese 1 Virtus Francavilla 1 Palermo 1 Viterbese 1

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***