TACOPINA – CATANIA: sei favorevole al passaggio di consegne? I risultati aggiornati del sondaggio

Mentre prosegue la trattativa per la cessione delle quote del Calcio Catania a Joe Tacopina, si discute molto in città dei possibili risvolti in casa rossazzurra. C’è attesa per capire esattamente quando si concretizzerà. L’avvocato Giovanni Ferraù ha fatto un pò di chiarezza martedì sera. A proposito del passaggio di consegne, qual è il pensiero del popolo rossazzurro? Giusto cedere l’intero pacchetto a Tacopina? Oppure preferisci altre soluzioni?

Questi i risultati aggiornati del sondaggio:

52% – Sì alla maggioranza attribuita a Tacopina, lasciando a Sigi una piccola percentuale

34% – Giusto che Tacopina acquisisca il 100% del Calcio Catania

9% – Lascerei a Sigi ancora una fetta consistente del club

3% – Avrei preferito l’ingresso di ulteriori figure dell’imprenditoria locale

2% – No a Tacopina, proseguirei l’avventura con Sigi

