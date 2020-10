TACOPINA: Sigi, in settimana la decisione definitiva. Si avvicina l’ufficialità del suo ingresso

Prima la nomina del Consiglio d’Amministrazione, poi l’assemblea dei soci che ratificherà l’accettazione di una delle tre proposte d’acquisizione delle quote del Calcio Catania in favore di Joe Tacopina. Come confermato nei giorni scorsi da Gaetano Nicolosi, attuale azionista di maggioranza in Sigi, quest’ultima ha dato la propria disponibilità ad accogliere Tacopina, conservando comunque una percentuale delle quote del club. Qualche socio Sigi abbandonerà il progetto, ma c’è compattezza all’interno della SpA che andrà avanti insieme con l’avvocato italo-americano. In settimana dovrebbe arrivare la risposta definitiva in relazione alle proposte d’acquisto formulate da Tacopina, mentre è in via di definizione il rilevamento del 4.6% delle quote appartenenti ancora a Meridi Srl.

