TACOPINA – SIGI: la trattativa prosegue senza sosta, il dentro o fuori si avvicina

Le parti proseguono la trattativa ad oltranza. Joe Tacopina vuole acquisire quote del Calcio Catania e, tramite i suoi legali, continua a manifestare la volontà di concludere l’operazione. Pare che la Sigi abbia manifestato segnali d’apertura, ma la trattativa non è semplice da sbloccare perchè si è in presenza di un piano di risanamento finanziario piuttosto complesso. Oltre 50 milioni di euro spalmabili negli anni, cifra pur sempre consistente e che richiede un’attenta riflessione sul piano di ristrutturazione del debito da portare avanti, con molteplici creditori da soddisfare.

La Sigi, effettuando il salvataggio della matricola e consentendo al Catania l’iscrizione al campionato, ha fatto un gesto tanto amorevole quanto folle, visto l’elevato monte debiti da scalare in un periodo, peraltro, caratterizzato dall’emergenza Covid. Eppure ha dimostrato finora di sapersi muovere in completa autonomia, mettendo inoltre al sicuro i posti di lavoro di numerosi dipendenti. Paga, inoltre, regolarmente gli stipendi ai propri tesserati ed ha già immesso nel circuito un bel pò di capitali. Ma gli appelli lanciati all’imprenditoria (soprattutto locale) affinchè giungano supporti in sede progettuale non sono casuali. Si cercano strumenti finanziari che permettano alla nuova proprietà di potenziare la struttura. Tacopina rappresenta una figura disposta a dare una mano concreta, ma è giunta l’ora di fare chiarezza sul tema come invocano i tifosi. Dentro o fuori? La sensazione è che finalmente la svolta sia vicina, in un senso o nell’altro.

